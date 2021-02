Les entreprises privées auront accès à des tests rapides de dépistage

Afin de réduire les risques d’éclosion dans les milieux de travail en isolant rapidement les personnes atteintes de la COVID-19, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que, en plus des cliniques mobiles et des cliniques de dépistage, les entreprises privées pourront obtenir une trousse de tests rapides de détection d’antigènes. Une analyse de la demande sera faite par les directions régionales de santé publique en fonction de critères précis, notamment la pertinence et la faisabilité du projet et la vulnérabilité du milieu de travail. L’entreprise devra également démontrer que toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) sont déjà en place et respectées rigoureusement. Il est important de souligner que les tests antigéniques rapides sont complémentaires aux mesures PCI et ne les remplacent pas. Le Québec est en train de déployer ces tests rapides de manière encadrée et progressive. Les tests rapides ont l’avantage de fournir des résultats dans de courts délais, permettant ainsi d’isoler rapidement des personnes infectées. Leur utilisation est donc complémentaire aux tests « réguliers » de laboratoire afin d’accélérer le retrait du travail des personnes testées positives et ralentir la propagation de la maladie. Toutefois, ces tests sont moins fiables que les tests « réguliers » en laboratoire et peuvent laisser échapper des cas d’infection ou indiquer à tort qu’une personne est atteinte de la COVID-19. C’est pourquoi les travailleurs qui obtiennent un résultat négatif doivent continuer de respecter les consignes sanitaires en vigueur et ne doivent pas relâcher les mesures de prévention.