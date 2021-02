La frénésie immobilière se poursuit en 2021

L’effervescence du marché immobilier est un sujet qui a fait beaucoup parler dans les derniers mois. Les prédictions pour 2021 sont toujours d’actualité en ce début d’année et il est difficile de prévoir la suite. Un ralentissement avait été annoncé pour les mois à venir, mais les pronostics ont changé. Il est maintenant question d’une hausse considérable, jusqu’à 20 % selon les analystes de Desjardins. Plusieurs experts expliquent une telle hausse par la combinaison de quelques facteurs, entre autres, les taux d’intérêts très bas, le faible inventaire de propriétés en vente et une forte demande des acheteurs.



Pénurie de maisons en vente



L’engouement pour la Rive-Sud et pour les maisons unifamiliales se poursuit. À ce jour, l’inventaire des maisons en vente sur Centris est à son plus bas. Une baisse de 78 % pour Boucherville, seulement 29 propriétés unifamiliales étaient en vente en janvier 2021, la moyenne des dix dernières années était de 135 maisons sur le marché. La situation est similaire à Varennes et à Sainte-Julie, alors que l’on note une diminution de 72 % et 68 % des inscriptions en vigueur.

Pour l’ensemble de la Rive-Sud de Montréal, on notait une baisse de 48 %. Il faut aussi noter que les vendeurs de plusieurs des propriétés affichées ont déjà accepté une promesse d’achat. Les inscriptions seront retirées du marché dans les jours qui suivent, ce qui amène le niveau d’inventaire encore plus bas.