Réouverture de la bibliothèque de Saint-Amable le 15 février

Suite à l’assouplissement des règles et directives en vigueur en zone rouge, la Ville de Saint-Amable annonce la réouverture de sa bibliothèque municipale à partir du 15 février 2021. À partir de cette date, la bibliothèque municipale sera à nouveau ouverte au public et plusieurs conditions s’appliqueront :



Heures d’ouverture ajustées pour respecter le couvre-feu :



Lundi, Mardi et Mercredi : 10 h à 19 h 30



Jeudi : 12 h à 19 h 30



Vendredi : 12 h à 17 h



Samedi : 10 h à 15 h



Accès autorisés :



Collections de livres, CD et DVD ;



Mobilier public (fauteuils, chaises, tables) ;



Salle multimédia et ordinateurs sur rendez-vous au 450 649-3555, poste 253.

Respect obligatoire des consignes d’usages en vigueur dans les lieux publics.



La capacité maximum d’accueil à la bibliothèque est limitée à 30 personnes.