Une année positive, malgré tout, pour « l’indice boursier Boucherville »

On connait tous certains indices boursiers populaires.

Le fameux indice ‘Dow Jones’, de New York, le plus vieil indice boursier au monde, reflétant la performance des grandes entreprises industrielles. Le S&P 500, regroupant les 500 plus importantes sociétés aux États-Unis ou encore le S&P/TSX, l’indice boursier de Toronto.

Localement, la ville de Boucherville compte une dizaine d’entreprises dont le siège social est également établi à Boucherville, et qui sont inscrites en bourses, principalement cotées en bourses canadiennes.

Généralement, ces compagnies sont en bonne santé financière, ce qui se traduit dans plusieurs cas, par des opportunités de profits en bourses aussi.

Ainsi, si un investisseur avait décidé d’acheter une action de chacune de ces entreprises pour se constituer un indice boursier local semblable au populaire « Dow Jones » ou « S&P 500 », il aurait déboursé, au début de février 2020, la somme de 344,81$.

En vendant ses actions, la semaine dernière, donc un an plus tard, il aurait touché la somme de 360,86 $.

Le rendement sur son portefeuille aurait été de près de 5 % depuis un an (4,70 %).

Toutes sortes de facteurs (pandémie, ralentissement économique, secteurs plus touchés que d’autres) ont évidemment influencé la fluctuation des titres, mais au final, le rendement, même relativement modeste, demeure positif et « dans le vert » comme le disent les courtiers.

Dans les circonstances, « L’indice boursier Boucherville » a donc bien fait.



Les entreprises de Boucherville exerçant leurs activités dans des sphères d’activité fort différentes sont les suivantes :

1-Danone, producteur de Yogourt et de produits dérivés :

Son action se cote environ 53,34 $ actuellement. Il y a un an, l’action valait à 73,42 $.

2-Uniselect, important distributeur de pièces automobiles :

Son action se cote environ 7,27 $. Il y a un an, elle valait 12,96 $.

3-Colabor, distributeur alimentaire :

Son action se cote environ 0,82 $. Il y a un an, elle ne valait que 0,52 $.

4-Sportscène, important joueur du monde de la restauration (La Cage, etc.) :

Son action vaut 4,45 $ cette semaine, mais elle était évaluée à 6,50$ à pareille date l’an dernier.

5-Sobeys, distributeur alimentaire :

Son action a une valeur unitaire de 36,50 $ actuellement alors qu’au début février 2020, elle était à 31,22.

6-Lowes Canada, important joueur dans le monde de la quincaillerie (Rona) :

Son action se cote environ 173,03$ alors qu’en février 2020 elle était à 121,48 $.

7-Sandoz, produits pharmaceutiques et antibiotiques (une filiale de Novartis) :

Son action vaut, sur les marchés, 81,48 $, mais elle était à 94,57 $ en février 2020.

8-Bollore (Blue solutions), producteur de batteries électrique, filiale européenne :

Son action vaut 3,55 $ actuellement comparativement à 3,76 $ à pareille date l’an dernier

9-Géoméga (industrie du monde des terres rares) :

Son action vaut 0,38 $. Sa valeur a doublé depuis un an alors qu’elle valait 0,19 $.



Il est à noter que de nombreuses entreprises qui ont pignon sur rue à Boucherville sont aussi inscrites en bourses (Métro, Jean-Coutu, etc.), mais nous n’en avons pas tenu compte, leur siège social étant à l’extérieur.



NDLR Nous suivrons pour vous l’évolution de notre «L’indice boursier Boucherville » au cours des prochains mois. Il est à noter aussi que cette liste a été constituée à partir de recherches personnelles, car ni l’Association des gens d’affaires locale, ni la Chambre de commerce, pas plus que Développement économique Longueuil n’ont répertorié les entreprises en bourses à Boucherville ou sur la Rive-Sud. Si des entreprises en bourses dont le siège social est établi à Boucherville n’apparaissent pas sur cette liste, merci de nous le signaler.