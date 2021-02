Fermeture de l’école Notre-Dame 1 à Otterburn Park

Par mesure préventive et afin de limiter la propagation de la COVID-19, le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) a décidé de fermer l’école Notre-Dame 1 à Otterburn Park pour quatorze jours, soit du 2 au 15 février inclusivement. Cette décision a été prise compte tenu de l’augmentation du nombre de cas dans l’école au cours des derniers jours, soit 11 membres du personnel et 19 élèves. L’école Notre-Dame 2 demeure toutefois ouverte, car on y recense un seul cas parmi les élèves. L’école Notre-Dame 1 a été fermée par le Centre de services scolaires des Patriotes puisqu’il était difficile de maintenir les services aux élèves en raison du taux d’absence du personnel. Cette décision a été prise en concertation avec la Santé publique. Le CSSP indique qu’une école ou un bâtiment d’une école peut être fermé si après enquête, la direction de la Santé publique considère qu’il y a un risque de contagion élevé pour les occupants, ou encore si le Centre de services scolaire en concertation avec la direction de l’établissement estime qu’en raison du taux d’absence des membres du personnel, il n’est pas possible de maintenir les services.