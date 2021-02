Sensibiliser les commerçants à faire bon usage de la langue française

24 ans après sa création, Productions Jaune Camion présente Bien écrire en français, ça s’affiche !, un projet financé par le gouvernement du Québec. Ce dernier a comme objectif d’encourager les commerçants de partout au Québec à faire bon usage de la langue française pour afficher leurs produits et leurs services.

Pour ce faire, deux courts-métrages d’une durée de 8 à 10 minutes, ayant comme thème le déclin du français dans les commerces, ont été conçus. L’équipe de production a collaboré avec la célèbre chanteuse et comédienne québécoise Joe Bocan et le réalisateur Gabriel Bissonnette. Les œuvres sont actuellement diffusées sur les différentes plateformes numériques et le resteront jusqu’en mars.

« Le projet Bien écrire en français, ça s’affiche ! me donne l’occasion d’agir pour protéger la langue française, pour sensibiliser les commerçants et les gens en général à faire bon usage du français dans leurs communications. » – Yvon Bourbonnais, président – Productions Jaune Camion.

Dans les mois qui suivront la diffusion des courts-métrages, les commerçants seront invités à participer à la création de capsules vidéos et auront la possibilité de s’exprimer sur l’importance de l’affichage en français. Ceux-ci pourront donc réagir aux histoires décrites dans les courts-métrages et apporter des solutions. Les vidéos seront regroupées dans neuf capsules, représentant chacune une région administrative du Québec et seront diffusées publiquement sur le site Web du projet et sur ses réseaux sociaux.

Cette initiative s'adresse aux commerçants qui ont le français à cœur. Ces derniers sont invités à s'inscrire dès maintenant via le site Internet www.jaunecamion.com ou à écrire à l'adresse contact@jaunecamion.com. De 10 à 15 témoignages par région seront retenus.