Des appels de surveillance pour les aînés et handicapés de la Rive-Sud, jusqu’en 2025

Une entente de cinq années avec le Centre de bénévolat de la Rive-Sud a été renouvelée la semaine dernière par le conseil d’agglomération de Longueuil pour offrir un service personnalisé d’appels quotidiens automatisés auprès des personnes handicapées et des aînés qui sont isolés. Le territoire couvert par ce programme baptisé « Pair » inclut la Ville de Boucherville. La nouvelle entente couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.



En place depuis 1990, Pair (anciennement Programme d’appels automatisés) permet de joindre quotidiennement plus de 1 000 abonnés, répartis sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, qui sont à risque de problèmes de sécurité, notamment par des chutes, des abus, de la violence et de l’intoxication. En plus de s’assurer du bon état de santé de ces personnes vulnérables, ces appels favorisent leur autonomie et leur sentiment de sécurité à domicile.

Le Programme d’appels automatisés aux aînés et aux personnes handicapées est offert gratuitement aux personnes qui y sont abonnées. Il prévoit deux rappels lorsqu’une personne ne répond pas immédiatement. Après une troisième tentative infructueuse, une procédure d’alerte est enclenchée et des démarches sont entreprises afin qu’un membre de la famille, un ami, un voisin, un bénévole ou un policier se déplace au domicile de l’abonné pour effectuer une vérification.



Tous les détails sur le programme sont sur le site Internet de l’organisme au www.benevolatrivesud.qc.ca/programme-pair. On peut aussi s’y inscrire, à la même adresse.