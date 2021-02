Cutimed offre 10 000 crèmes hydratantes au personnel soignant

Les ventes ont cru de 30 % depuis le début de la pandémie

Afin de soutenir le personnel de la santé œuvrant dans les hôpitaux et les CHSLD du Québec, Cutimed a fait don de 10 000 contenants de formats originaux de crème hydratante.

Après avoir effectué cette livraison bien spéciale le printemps dernier, le propriétaire de l’entreprise basée à Boucherville, Marc Melançon, entend poursuivre son effort au cours de la deuxième vague de la pandémie en distribuant autant de produits pour la peau destinés au personnel soignant. À terme, les 20 000 contenants qu’il offrira représenteront une valeur de quelque 50 000 $.

En entrevue avec La Relève, Marc Melançon a expliqué qu’il souhaitait contribuer à la lutte contre la COVID. « Les lavages répétés des mains avec des gels hydroalcooliques dessèchent la peau, et le port du masque occasionne à la longue des irritations au visage. Les infirmiers et les préposés avaient des problèmes de peau, et il leur fallait un produit d’excellente qualité. Les nôtres sont recommandés par les professionnels de la santé, notamment par les dermatologues », explique-t-il.

Des commandes à la hausse

Si la pandémie a affecté plusieurs entreprises, elle a aussi permis à d’autres de prendre de l’expansion. C’est notamment le cas de Cutimed qui a vu ses ventes et son chiffre d’affaires croître de 30 %.

« Les ventes ont pris de l’ampleur durant la crise et n’ont jamais arrêté d’augmenter depuis. Le dessèchement et l’irritation de la peau dus aux mesures sanitaires accrues ont propulsé nos ventes », explique M. Melançon.

Et qui dit hausse des ventes, dit aussi augmentation de la production, ce qui a aussi amené « un beau problème de gestion des commandes à l’étranger des produits utilisés dans la fabrication des différentes crèmes », résume-t-il.

L’entreprise qui souffle ses dix bougies cette année distribue ses produits dermatologiques uniquement dans les pharmacies du Québec.