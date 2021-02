Martin Matte et la Julievilloise Émilie Bierre vous invitent à bouger dehors en février!

Martin Matte et sa « fille », la comédienne julievilloise Émilie Bierre, vous invitent à bouger durant le mois de février lors de la 6e édition de l’événement Les beaux 4 h de la Fondation Martin Matte qui offre son soutien aux enfants et aux adultes vivant avec un traumatisme crânien ou un handicap physique.

« De voir autant de gens se mobiliser pour la cause des personnes traumatisées crâniennes, année après année, me touche profondément », a lancé le populaire humoriste. « Les fonds amassés nous permettent de financer des ressources d’hébergement adapté, ce qui est au cœur de notre mission. Sachez que vous faites une réelle différence dans la vie de ces personnes. »

Ainsi donc, durant tout le mois de février, seul ou en famille, les gens sont conviés à cumuler quatre heures d’activité sportive de leur choix près de chez eux, que ce soit du ski, du « fatbike », de la course, de la luge ou toute autre activité sportive, tout en récoltant un maximum de dons au profit de cette cause. Les participants sont également encouragés à faire part de leurs Beaux 4h via les réseaux sociaux afin de donner le plus de visibilité à cette cause.

Plusieurs ambassadeurs ont joint l’équipe, dont la Julievilloise Émilie Bierre, que l’on peut revoir dans les nouveaux épisodes de l’émission Les beaux malaises. « Ce fut sans aucune hésitation que j’ai accepté l’invitation à devenir ambassadrice. Cela est d’autant plus très percutant pour moi, car ma petite sœur a été accidentée en octobre 2019. À la suite d’une chute sur la tête, j’ai vu sa vie changer du jour au lendemain : perte des émotions, séquelles oculaires et vestibulaires, arrêt de sa scolarité, isolement, dépression… »

« Elle a de la chance de remonter la pente tranquillement aujourd’hui et a pu retourner à l’école après 11 mois d’arrêt. Tout le monde n’a pas cette chance et j’y ai été très sensibilisée. La Fondation apporte un important soutien à plusieurs personnes, victimes d’un traumatisme crânien, et leur adoucit ainsi la vie. Je trouve la cause noble et magnifique », de conclure la talentueuse comédienne.

Rappelons en terminant que Les beaux 4 h de la Fondation Martin Matte a permis de récolter jusqu’à présent plus de 2,1 millions de dollars en cinq ans.