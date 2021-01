Les proches aidants ont aussi besoin de soutien

Une visioconférence pour mieux connaitre les services qui leur sont offerts



Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) offre plusieurs services pour soutenir les proches aidants. Depuis le début de la pandémie, l’organisme a même mis sur pied de nouvelles activités. Afin de les présenter, une visioconférence sera d’ailleurs offerte le mercredi 27 janvier.

« En temps de pandémie, le rôle de proche aidant est un double défi. Il s’adapte aux changements de vie en contexte de distanciation sociale et de confinement, tout en s’ajustant à l’évolution de la maladie chez l’aidé », explique l’agente de soutien aux proches aidants, Anne-Julie Langdeau.

Celle-ci a remarqué l’automne dernier une hausse de la participation des proches aidants qui connaissaient déjà les services du CABB, mais une baisse de nouveaux adhérents comparativement aux années précédentes. La visioconférence interactive a donc comme objectif de permettre aux proches aidants familiers avec les services de poser leurs questions, et aux nouveaux d’apprendre à mieux les connaitre.

Parmi les conférenciers invités, mentionnons Geneviève Labonté, pharmacienne; Chloé Labelle, médecin de famille; Isabelle Paradis, chef d’administration de programme CISSS Montérégie-Est; Chantale Tremblay, agente de développement et de mobilisation de l’Appui Montérégie; Benoit Létourneau, directeur général de la Maison Gilles-Carle de Boucherville; Marie-Josée Marchand, conseillère aux familles de la Société Alzheimer Rive-Sud; Ghislaine Pilon, directrice, Aide à la vie quotidienne d’Amélys.

Les personnes qui souhaitent participer à la visioconférence le 27 janvier de 18h15 à 20h15 doivent s’inscrire au 450 655-9081 ou par courriel à info@cabboucherville.ca. ou à http://bit.ly/pa-27-janv-2021

Les proches aidants qui sont moins à l’aise avec la technologie peuvent être accompagnés par téléphone, pour se familiariser avec la plateforme Zoom. Ceux qui n’ont pas d’accès Internet peuvent participer par téléphone en composant un numéro et un code rattaché à la conférence.



Plusieurs autres activités

– Conférence « Répondre aux questions juridiques des proches aidants, êtes-vous bien préparés? » le 24 février, de 13h30 à 15h30:

– Conférence « La bienveillance envers soi-même comme proche aidant », le 24 mars, de 13h30 à 15h30

Rencontres mensuelles

– Le CABB offre également des rencontres d’échanges en petits groupes sur le thème de la prévention de l’épuisement et l’amélioration de la qualité de vie.

– Rencontres spécialisées offertes par la Société d’Alzheimer Rive-Sud

Du répit

– Les proches aidants peuvent également bénéficier de répit à domicile avec l’aide de bénévoles formés ou de préposés aux bénéficiaires.

La programmation complète des activités du CABB est disponible sur le www.cabboucherville.ca.