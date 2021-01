Léonel Jules expose ses œuvres

Il a exposé à Montréal, à Nantes, à New York, à Toronto, au musée latino-américain à Miami; à Paris et en Guadeloupe… et bientôt à Boucherville.

L’artiste bouchervillois Léonel Jules présentera virtuellement son exposition Chanson tropicale du 28 janvier au 14 mars, en attente d’une réouverture de la Galerie Jean-Letarte.

Par cette exposition, il témoigne de son lien avec son pays d’origine, Haïti, ses montagnes et sa verdure qu’il recrée dans un univers paradisiaque et enchanteur. Dans la continuité du travail engagé par Paul Cézanne, il intègre des mangues comme thématique à sa peinture.

Les œuvres de Léonel Jules figurent dans de nombreuses collections privées et publiques, dont celles du Musée d’art contemporain de Montréal, de la Banque Nationale du Canada, de Loto-Québec, de la Maison-Blanche, de l’ambassade d’Haïti à Washington et de la Ville de Boucherville.

Accès à cette exposition virtuelle au boucherville.ca/expositions