Les propriétés vendues plus cher que le prix demandé à Boucherville

Le marché immobilier a fracassé des records en 2020



L’année immobilière 2020 s’annonçait très prometteuse et les résultats auront dépassé les attentes. Alors que le marché de Montréal était déjà en surchauffe, les premiers mois de l’année ont commencé en force sur la Rive-Sud. Le déséquilibre entre l’offre et la demande aura eu un impact important sur les conditions du marché et sur la valeur des propriétés.



À Boucherville, on notait en 2020 une diminution de 31 % de propriétés à vendre sur le marché, 19 % pour Varennes et 18 % pour Sainte-Julie. Ce déséquilibre aura été à l’origine de la surenchère. Phénomène qui arrive lorsque plusieurs acheteurs sont en compétition pour acheter la même propriété. Alors qu’il a longtemps été coutume de négocier le prix à la baisse lors d’une transaction, les acheteurs ont dû s’adapter à la situation et revoir leurs stratégies pour devenir propriétaires. Résultat, les maisons unifamiliales et les copropriétés se sont vendues en moyenne à 101 % du prix demandé en 2020, comparativement à 98% en 2019.



La pandémie a fait craindre plusieurs experts du marché immobilier et personne ne savait à quoi s’attendre. La Société Canadienne de l’Hypothèques et de Logement prévoyait une diminution des prix jusqu’à 18%. La seconde moitié de l’année 2020 n’aura montré aucun signe d’une telle baisse. Les prix des copropriétés et des maisons unifamiliales ont été en hausse partout au Québec. Dans la région, les prix médians vendus ont atteint des records.

Pour Boucherville, le prix médian en 2020 a été de 510 000 $, pour Varennes 395 000 $ et pour Sainte-Julie 413 000 $. C’est une hausse de 16 % pour Boucherville et Varennes et de 18 % pour Sainte-Julie. Depuis 2009, le prix des maisons à Boucherville a presque doublé, passant de 275 000 $ à 510 000 $.



Boucherville en chiffres 2020 :



Prix médian d’une maison unifamiliale : 510 000 $

Prix médian d’un condo : 318 500 $



Prix médian par quartiers en 2020:



Champs du Papillon : 478 000 $

Secteur Est : 450 000 $

Secteur du Golf : 465 000 $

Harmonie : 670 000 $

Jardins Sabrevois : 526 000 $

La Seigneurie : 450 000 $

Le Boisée : 1.3M$

Normandie : 620 000 $

Rivière-aux-pins : 400 000 $

Vieux-Village : 640 000 $