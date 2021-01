Le Groupe Robert honoré pour son engagement en sécurité au travail

Ce n’est rien de moins qu’une onzième victoire consécutive qu’a remportée il y a quelques jours le Groupe Robert, de Boucherville, en raflant encore une fois le « TCA Fleet Safety Awards »

C’est évidemment avec beaucoup de fierté que Groupe Robert, spécialisé dans l’industrie du camionnage et du transport, s’est vu décerner le premier prix de sa catégorie pour une 11e année consécutive.

Le prix a été créé par la « Truckload Carriers Association », qui regroupe plus de 200 000 camionneurs en Amérique du Nord.

Ces prix identifient les entreprises de camionnage qui ont démontré un engagement sans précédent envers la sécurité. Groupe Robert est donc l’entreprise de sa catégorie avec le ratio de fréquence d’accidents le plus bas par million de milles parcourus depuis 11 ans.

« La sécurité étant au centre de toutes nos initiatives, ce prix est à l’honneur de tous nos employés », a indiqué la direction du Groupe lors de l’annonce de sa nomination.

Le Groupe Robert, qui emploie environ 3500 personnes, est bien implanté à Boucherville, sur le boulevard Marie-Victorin avec un important centre de distribution et de transit de camions. Il possède également d’importantes installations à Rougemont, là même où la famille Robert possède aussi un domaine viticole.