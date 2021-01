Le Réseau de transport maintient ses services, malgré le confinement

Le Réseau de transport de la Rive-Sud (RTL) a tenu à faire le point, la semaine dernière, sur son offre de services, alors que le gouvernement du Québec a resserré les mesures de confinement avec, entre autres, l’imposition d’un couvre-feu.

Le RTL veut rassurer sa clientèle et ses partenaires en leur confirmant le maintien du service actuel par autobus, taxi collectif et avec le service RTL à la demande.



Comme lors du confinement du printemps dernier, le RTL maintient son offre de service autant en journée qu’en soirée, malgré le couvre-feu imposé par le gouvernement.



« Nous nous assurerons de desservir les principaux secteurs de l’agglomération, prioritairement ceux centraux, afin de déplacer les travailleurs essentiels et de répondre aux besoins essentiels de la population.

Nous poursuivrons également notre surveillance du réseau et ajusterons le service, dans la mesure du possible, selon l’évolution de la situation et les ressources disponibles.

Finalement, nous invitons nos clients à respecter les mesures sanitaires, dont le port du masque, la non-fréquentation des transports collectifs en cas de symptômes de la COVID-19, et à limiter leurs déplacements à ceux considérés comme essentiels », a précisé la direction du RTL par voix de communiqué.



Pour la clientèle du transport adapté, seuls les déplacements pour le travail et des raisons médicales seront maintenus entre 20h et 5h à compter du samedi 9 janvier 2021 et jusqu’au lundi 8 février inclusivement.



Rappelons cependant qu’en raison de la baisse significative de la clientèle, depuis maintenant dix mois, le RTL a procédé au retrait d’environ 15 % de ses circuits habituels, principalement ceux qui amènent la clientèle au centre-ville de Montréal.