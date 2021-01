La Maison de soins palliatifs Source Bleue célèbre ses 10 ans

Le 11 janvier 2021, est une journée bien spéciale pour la Maison de soins palliatifs Source Bleue. Il y a précisément 10 ans, le 11 janvier 2011, la Maison ouvrait ses portes pour la toute première fois.

« Bravo Gilles! Mission accomplie, elle est là! », furent les mots de Madame Thérèse Huot Vaillancourt en l’honneur de son défunt époux, Monsieur Gilles Vaillancourt, le président fondateur ayant porté ce rêve, lors de l’inauguration de la Maison. Amour, respect et dignité sont les valeurs qui guident les actions, autant grandioses que quotidiennes, de chaque membre de la direction et du personnel de la Source Bleue.

Beaucoup a été accompli depuis 10 ans grâce au soutien extraordinaire de la communauté qui a su croire en la cause, en l’idée de construire une maison de soins palliatifs à Boucherville et en sa raison d’être, soit de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’au dernier souffle.

C’est plus de 2 200 patients qui ont pu bénéficier gratuitement des soins et services. De nombreux moments marquent déjà l’histoire de la Source Bleue, entre autres l’ajout de 4 chambre en 2016, la multiplication des services connexes, l’obtention de mentions d’honneur, etc., et ce n’est que le début, car l’avenir est tout aussi prometteur. C’est ainsi, sous le signe de la reconnaissance, que sera souligné ce 10e anniversaire. Les visionnaires, les bâtisseurs et la collectivité qui, avec Monsieur Gilles Vaillancourt, ont réussi à amasser les fonds nécessaires à la construction de cette merveilleuse Maison, ainsi que toutes les personnes qui soutiennent encore sa mission, méritent d’être soulignés et distingués. Grâce à eux, et à vous, cette maison continue d’accueillir, tel un havre de paix, de nombreuses familles pour qu’elles vivent l’expérience de la Maison Source Bleue.