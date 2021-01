Des bourses pour des étudiants d’Edouard-Montpetit et de l’ENA

Le gala virtuel Inspiration de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) a dévoilé, la semaine dernière, les finalistes du « Défi entrepreneurial : Propulsez votre avenir » dont le prix totalise 10 000 $ de bourses.

Le gala virtuel Inspiration a permis de remettre plusieurs bourses provenant de différents partenaires, dont 28 Bourses d’excellence de Desjardins, 8 Bourses de formation générale du cégep Édouard-Montpetit et de l’ÉNA et 12 Bourses Odyssée, entre autres.

Parmi les finalistes, Laurie Breton lance son entreprise de création de sacs écoresponsables pour pilotes. Finissante à la technique en maintenance d’aéronefs de l’ÉNA, elle souhaite offrir des sacs pratiques à transporter dans les différents aéronefs et fabriqués de matières recyclées. Pour l’instant, elle propose trois modèles, pour les pilotes, pour les voyageurs et pour les nouveaux propriétaires d’aéronef.

Maéva Anastase, étudiante en soins infirmiers, présente sa compagnie Mumbox, des boîtes-cadeaux avec des produits naturels destinés pour les mamans et leur nouveau-né afin qu’elles « continuent de se chouchouter ». Son objectif est de « placer la maman au même niveau que son nouveau-né ». Étant elle-même mère de deux enfants, elle a constaté que 99 % des cadeaux qu’elle recevait après son accouchement étaient consacrés à son bébé.

Justin Mercier, un étudiant de retour à l’école en agent de méthode, dévoile son entreprise JM Organisation d’outils qui vise à soutenir les entreprises dans leur organisation et gestion d’outils. Ses services permettront de confectionner un coffre à outils optimal et d’en faire l’inventaire.

Zacharie Rajotte, étudiant en comptabilité et gestion, et Vincent Boissoneault, étudiant en sciences pures, présentent le projet Horizon Plein air. Il s’agit de mettre en place un centre de location d’embarcations et d’équipements aquatiques aux abords de la rivière Saint-Jacques à La Prairie. Un accès à la rivière sera aménagé, des embarcations pourront être louées et certaines activités pourraient être proposées.

Les mentors ont déterminé, en direct, qu’Horizon Plein air était le grand gagnant du « Défi entrepreneurial : Propulsez votre avenir ». Les deux entrepreneurs empocheront une bourse de 4 000 $ pour les aider à lancer leur idée.

Les trois autres finalistes occupent tous la deuxième place, car les mentors n’ont pas réussi à déterminer un ordre. Ainsi, les trois entrepreneurs recevront chacun 2 000 $ pour leur projet.

Campagne Inspiration de Fondation du cégep Édouard-Montpetit

Dans le contexte de la pandémie, la Fondation du cégep Édouard-Montpetit a lancé une vaste collecte de fonds dès la rentrée scolaire en automne dans le but de soutenir les étudiants les plus touchés financièrement par la pandémie, en plus d’offrir du matériel informatique aux plus démunis.

La campagne a récolté 273 900 $ qui ont été remis en bourses d’urgence à 330 étudiants du cégep et de l’ÉNA.