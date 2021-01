Marie-Rose Moreau Bissonnette célébre ses 102 ans à la résidence Florentine Dansereau de Verchères

Le 2 janvier dernier, Marie-Rose Moreau Bissonnette célébrait ses 102 ans à la résidence Florentine Dansereau de Verchères.

Mme Moreau-Bissonnette est née le 2 janvier 1919 à Verchères dans une grande famille de 13 enfants. Son père Mesraime Bissonnette et sa mère Angélina Ménard s’occupait de leur terre en tant que cultivateur. Elle a été mariée à Léonidas Moreau pendant 63 ans, et ensemble, ils ont eu 4 enfants, dont 2 filles et de garçons. Il était cultivateur et très bon mécanicien. Comme loisirs, elle participe de temps en temps au bingo et à des projections de spectacle. Lorsqu’elle est dans sa chambre, elle regarde la télévision et elle continue à faire des casse-têtes. Elle est très allumée et encore en forme! Cela fait 20 ans qu’elle est à la résidence Florentine-Dansereau. Tout un modèle pour nous !



De tous les employées, Mme Moreau nous vous souhaitons un joyeux anniversaire!