Daniel De Angelis promu 7e dan

L’ancien directeur de l’école secondaire De Mortagne et judokas très connu à Boucherville, Daniel De Angelis, a été promu au grade de 7e dan.

Le judoka varennois a récemment réussi l’examen au Club de judo du Haut-Richelieu. Il a réalisé ses performances devant les membres du jury qui, grâce à la plateforme Zoom, étaient dans le confort de leur foyer. Ce fut une première pour Judo Canada.

M. De Angelis est le deuxième membre du Club de Boucherville à graduer 7e dan, après son professeur Marcel Bourelly.

« Je suis heureux de ma performance, même si j’aurais souhaité avoir plus de temps de pratique pour l’examen. Les juges ont quand même grandement apprécié ma prestation. Je remercie d’ailleurs mon partenaire d’entrainement Éric De Rome du Club de judo Boucherville et de Varennes .»

L’athlète a commencé à pratiquer le judo il y a 55 ans alors qu’il était un jeune enfant.

Il est directeur de la commission de kata à la Fédération internationale de judo et secrétaire général à Judo Canada.

Espérant la fin de la crise sanitaire, M. De Angelis a le mandat de préparer les Championnats du monde de kata qui devraient se tenir en Pologne en septembre 2021.