Plein de p’tits plaisirs durant les Fêtes!

En panne d’idées pour occuper votre temps durant la longue pause des Fêtes qui s’est imposée à nous? Comme si la Ville de Boucherville avait prévu le coup, elle propose une panoplie d’activités pour les petits et les grands.

Sur le convivial site Web nospetitsplaisirs.com, vous trouverez plusieurs suggestions originales d’activités à faire en cliquant sur l’un ou tous les 25 bonbons qui apparaissent sur une carte virtuelle: parcours de marche; concours de décorations de Noël; initiation à la gigue québécoise; disque-golf, etc.

La programmation est complète et variée pour répondre aux nombreuses sphères d’intérêts des citoyens. Des catégories d’activités telles que le sport, les arts et la culture, la détente et, bien sûr, des activités pour les enfants seront proposées.

« Avec la pandémie, la Ville s’est donné pour mission de divertir et de faire sourire ses citoyens en cette période des Fêtes. Le confinement est difficile pour notre santé mentale et nous désirons contribuer au bien-être de nos résidants. Cette campagne ludique et colorée sous le thème des confiseries « Nos p’tits plaisirs », offrira une vaste programmation, à faire seul ou avec sa cellule familiale. Comme le bonheur se trouve dans les p’tits plaisirs, particulièrement en ce moment, nous vous invitons à venir faire le plein d’énergie positive sur nosptitsplaisirs.ca! », a mentionné le maire Jean Martel par voie de communiqué.

Noël d’antan en mode virtuel

En raison de la pandémie, le Noël d’antan est présenté en mode virtuel jusqu’au 31 décembre et à l’intérieur de la programmation de Nos p’tits plaisirs.