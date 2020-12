Le père Noël propagera la magie des Fêtes dans les rues de Sainte-Julie le 24 décembre!

Selon nos sources, le père Noël était un peu déprimé de ne pas pouvoir défiler comme chaque année dans les rues de Sainte-Julie et il a donc décidé de venir voir petits et grands en se promenant dans quelques rues de la ville, le soir du 24 décembre.

(Attention : la suite du texte est interdite aux moins de 8 ans, car elle contient des informations secrètes qui ne sont destinées qu’aux adultes!)

Alors donc, selon nos « vraies » sources, des parents de Sainte-Julie ont décidé d’organiser de leur propre initiative une petite parade dans les rues de la ville afin d’apporter un peu de magie des Fêtes autour d’eux.

C’est ainsi que quelques parents déguisés en père Noël déambuleront dès 19 h dans au moins cinq rues, soit de Villandry, de la Bussière, Denise-Pelletier, Olivier-Guimond et Roger-Lemelin, en compagnie de leurs lutins et le tout agrémenté de musique de circonstance afin d’illuminer le cœur des petits et même des grands. Les gens de ces secteurs sont invités à sortir à l’extérieur sur leur terrain avec une chandelle à la main, pour rappeler l’ambiance des Fêtes d’autrefois, mais tout en respectant la distanciation sociale, bien sûr.

« Nous devons rester sur notre terrain et le père Noël dans les rues; nous ne pouvons évidemment pas inviter d’amis ou de famille et les règles doivent être respectées, sinon le père Noël devra retourner au pôle Nord sans même finir sa tournée », a précisé l’initiatrice de cet événement, Nancy Bergeron, sur la page Facebook des Julievillois, où seront indiqués les plus récents détails de la soirée.

Une autre activité du genre aura également lieu de 17 h à 21 h alors qu’une concitoyenne, Édith Laliberté, en compagnie de son conjoint déguisé en père Noël et de leurs lutins, déambuleront notamment dans les rues Savaria, Gabrielle-Roy et des Fauvettes en visitant plus d’une quinzaine d’adresses.

Cette deuxième tournée s’adressera plus particulièrement à des jeunes avec des difficultés comme des handicaps ou des troubles du spectre de l’autisme, et la Julievilloise n’a eu d’autre choix que de refuser certaines familles tellement la demande était grande!

(Voilà, l’article est fini, vous pouvez retirer les mains sur les yeux des enfants de moins de 8 ans!)

Joyeux Noël à tous!

Et soyez sages si vous voulez avoir de beaux cadeaux-Ho!-Ho!