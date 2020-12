La bibliothèque de Sainte-Julie présente sa programmation de la saison hiver 2021

La bibliothèque de Sainte-Julie invite la population julievilloise à s’inscrire aux nombreuses activités d’animation qui seront présentées de façon virtuelle ou sur place, selon les possibilités du moment, à partir du mois de janvier. Les inscriptions débuteront à 13 h le 11 janvier 2021 en ligne et par téléphone.

Pour les adultes

À l’occasion de la Nuit de la lecture, Marie Laberge fera la narration en direct d’extraits de certaines de ses œuvres. Aussi, les sorties du mardi soir reviendront en force avec plusieurs conférences, dont celles de Marc Séguin et Simon Boulerice. Les grands parcs du Sud-Ouest américain, les routes de l’Islande, les vivaces comestibles, le rapport des enfants avec l’argent, la mutinerie du Bounty, le développement du langage des tout-petits et le végétarisme sont d’autres sujets qui seront abordés.

Pour les aînés

Les animations aborderont les techniques de marche et l’alimentation pour garder son cerveau jeune. L’autrice Josée Ouimet rencontrera les lecteurs à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

Pour les jeunes

La jeunesse julievilloise sera quant à elle invitée à découvrir l’électricité et les forces d’action-réaction avec les voitures à air. Un atelier sur les mangas est proposé aux adolescents.

Pour les mordus de bricolage, les ateliers créatifs destinés aux enfants de 6 à 9 ans seront plus dynamiques et inventifs que jamais. Les populaires heures du conte pour les 3 à 5 ans et les bébés contes pour les 18 à 36 mois seront également de retour.

Le Médialab

Cet hiver, il sera possible de prendre un rendez-vous virtuel avec l’animateur du Médialab les jeudis et les samedis. Les ateliers découvertes exploreront le pixel art, l’impression 3D, la composition d’une bande sonore et la publication d’un site Web, en plus de guider les participants dans la création d’un chandail et la conception d’autocollants.

Informatique

Les ateliers informatiques porteront sur Facebook, les bases de données et les livres numériques. L’équipe de projets Alphanumérique présentera un atelier sur l’hameçonnage et un deuxième sur le droit d’auteur et les réseaux sociaux. Un membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec donnera des trucs pratiques pour vérifier les informations trouvées sur le Web.

La majorité des activités sont gratuites à l’exception des conférences, qui sont offertes pour seulement 5 $. Les participants doivent détenir une carte loisirs valide.

Pour plus de renseignements, il est possible de consulter la page Facebook de la bibliothèque ou encore téléphoner au 450 922-7070.

Source : Ville de Sainte-Julie, service des communications et relations avec les citoyens 450 922-7092