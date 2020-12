L’Opération Nez rouge prend un virage virtuel

En raison de la situation sanitaire actuelle, l’Opération Nez rouge propose cette année une campagne numérique et novatrice. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, le traditionnel service de raccompagnement ne sera pas disponible à cause des risques liés à la pandémie. En revanche, l’organisation de Nez rouge a mis en place une plate-forme qui propose des trucs et astuces pour éviter que quelqu’un ne conduise avec les facultés affaiblies. Le site prenez-les-rennes.com contient aussi des recettes de cocktails sans alcool, un cadre photo personnalisé pour Facebook et des éléments distinctifs pour le chauffeur désigné d’une activité.

Dons

Nez rouge continuera tout de même de soutenir le sport amateur par le biais d’une campagne de financement. Le public peut faire des dons en ligne, sur le site prenez-les-rennes.com, propulsée par Yapla. Un organisme sportif de la région recevra le montant recueilli auprés de la population du territoire concerné. Dans le cas de Nez rouge Longueuil-Rive-Sud, le club de natation Hippocampe de Saint-Hubert sera le bénéficiaire des dons obtenus.

« L’argent amassé de cette façon nous permet de garder nos frais d’inscription le plus accessible possible afin que davantage de familles puissent bénéficier des activités du club. Cela nous aide à encourager nos athlètes les plus performants qui représentent notre club sur la scène provinciale et nationale avec l’octroi de bourses », explique Patrick Farrell, coordonnateur de l’Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud.