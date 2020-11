Le Nœudvembre: une initiative 100% québécoise pour lutter contre le cancer de la prostate

Parce que le cancer de la prostate continue de faire de trop nombreuses victimes, le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, s’est associé, cette année encore, à l’initiative typiquement québécoise Nœud vembre, qui consiste à se procurer et à porter le nœud papillon de l’organisme PROCURE au cours du mois de novembre et tout particulièrement le 19 de ce mois, qui est la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. M. Bergeron a même fait la promotion de cette belle initiative auprès de ses collègues du Bloc Québécois, qui, à cette occasion, ont été nombreuses et nombreux à arborer le nœud papillon.



«Nous connaissions déjà l’initiative Movember, qui invite les hommes à revêtir la moustache tout au long du mois de novembre en soutien à la prévention du cancer de la prostate, du cancer testiculaire, de la santé mentale et du suicide. Les règles mêmes de cette initiative méritoire font en sorte qu’il m’est très difficile d’y prendre part. On doit, en effet, se raser au début de novembre et laisser pousser sa moustache tout au long du mois. Avec ma faible pilosité, je dis à la blague que pour avoir une moustache digne de ce nom, je devrais cesser de me raser dès le mois de mai!», d’expliquer, espiègle, le député de Montarville.



«Puisque cette cause me tient à coeur, j’ai fort heureusement pu me rabattre sur Nœud vembre! Cette année, c’est de concert avec les membres de mon équipe que j’ai pris part à l’initiative, dont le nom constitue une contraction des mots ‘’nœud’’ et ‘’novembre’’, en soutien aux victimes de cette foudroyante maladie», de conclure Stéphane Bergeron.



Rappelons que PROCURE, fondé en 2003, est le seul organisme à but non lucratif entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate au Québec par la recherche, la sensibilisation, l’information et le soutien aux hommes souffrant de cette maladie, de même qu’à leurs proches. Pour celles et ceux qui aimeraient contribuer à la cause et qui souhaiteraient se procurer le nœud papillon officiel de la campagne 2020, je vous invite à visiter le www.noeudvembre.ca.