Une invitation à découvrir la richesse des îles de Contrecœur et à s’engager pour leur protection

Les îles de Contrecœur constituent un habitat exceptionnel pour la reproduction et la migration de nombreuses espèces d’oiseaux. En plus de faire partie d’une Réserve nationale de Faune, ces îles forment une ZICO, une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux pour laquelle le Comité ZIP des Seigneuries assume le rôle de Gardien depuis 2015.

Pour bien remplir cette mission, des activités et des outils de sensibilisation ont été produits avec le soutien financier du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) via son Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent en collaboration avec le Gouvernement du Québec.

Dans le cadre de ce projet, des efforts ont été d’abord déployés pour faire découvrir les richesses des îles de Contrecœur du grand public. Un dépliant (https://zipseigneuries.com/depliant-senti/) et deux panneaux d’interprétations ont été réalisés. Les panneaux seront exposés à la nouvelle place François-de-Sales-Gervais de Contrecœur lorsque les travaux de réfection seront terminés. L’ouverture d’une page Facebook a permis de faciliter les échanges ainsi que le partage d’informations et de photos (www.facebook.com/ZICOContrecoeur). En août 2019, une sortie en ponton accompagnée d’un ornithologiste a permis l’observation de plus de 240 oiseaux, dont des hirondelles de rivage, un couple de balbuzards pêcheurs et des pygargues à tête blanche.

Ces activités grand public visent également le recrutement de bénévoles souhaitant s’impliquer concrètement pour la préservation de ce joyau. Ainsi, que vous soyez plaisanciers, kayakistes, amateurs de chasse et de pêche ou ornithologistes, vous êtes invités à devenir sentinelles de la ZICO et partager votre connaissance des lieux et vos observations sur les oiseaux et leurs habitats. Pour encadrer cette action bénévole, un guide des Sentinelles (https://zipseigneuries.com/guide-senti/) et un cahier d’observations (https://zipseigneuries.com/cahier-senti/) ont été créés. Un groupe Facebook facilite le partage avec les sentinelles.

Toutes ces réalisations ont d’abord été planifiées avec nos partenaires (G.C. aventures, Administration portuaire de Montréal, ArcelorMittal, la ville de Contrecœur et Nature Québec) dans le cadre d’un projet de concertation. Ce projet a été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de I‘Environnement. La concrétisation des produits de sensibilisation a été rendue possible par les subventions offertes par le Fonds d’action Saint-Laurent, l’Administration portuaire de Montréal et ArcelorMittal.

SOURCE: Zip des Seigneuries