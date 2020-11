Longueuil veut restreindre la démolition des vieilles maisons unifamiliales

Un projet de règlement pour restreindre de façon importante tout projet de démolition de maison unifamiliale à Longueuil sera soumis aux prochaines séances des trois conseils d’arrondissements de la Ville, soit le 2 décembre pour le Vieux-Longueuil, et le 7 décembre pour Greenfield Park et Saint-Hubert. Le Far West dans le monde immobilier vit ses derniers moments à Longueuil, estime la mairesse Sylvie Parent.



Pour madame Parent, « plusieurs citoyens engagés nous ont exprimé dernièrement leur très grande préoccupation face à l’augmentation des démolitions de maisons unifamiliales au profit de nouvelles constructions multi logements et je partage entièrement leur préoccupation de préserver l’âme de nos quartiers et de mieux protéger notre patrimoine bâti. » Il faut aussi préciser que des élus de l’opposition avaient récemment demandé un changement dans le domaine alors que le cinéaste longueuillois André Forcier avait également fait une sortie dans le même sens, se disant préoccupé par la démolition de nombreuses maisons d’époque dans le secteur de Coteau Rouge, entre autres. Il prépare d’ailleurs un film sur le sujet où des architectes experts dont le longueuillois Mario Petrone seront appelés à se prononcer.



Plusieurs éléments seront inclus dans cette nouvelle stratégie règlementaire. « Que ce soit pour les marges, la largeur des bâtiments, l’emplacement des portes d’entrée, les stationnements, la définition d’un triplex, la subdivision des lots et l’octroi d’un certificat de démolition. Rien n’a été laissé au hasard pour encadrer adéquatement la densification », poursuit-elle.

De plus, au cours des prochains mois, les élus du conseil seront invités à se prononcer favorablement à la création d’un comité de démolition.