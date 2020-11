Le cap des 500 cas de Covid-19 est dépassé à Boucherville

La Covid-19 est encore bien présente sur la Rive-Sud et, comme prévu, le nombre de cas dépasse maintenant 500 à Boucherville avec 517 cas. On observe cependant un plateau depuis la mi-octobre qui se situe actuellement à la limite du rouge, a indiqué la semaine dernière, la directrice de la santé publique de la Montérégie, Julie Loslier.

Les villes voisines ne sont pas en reste, car Longueuil compte 4203 cas, Saint-Lambert, 507, Brossard, 1247 cas et Saint-Bruno, 184 cas. Au total, la Montérégie a enregistré, depuis le début de la pandémie, 17 166 cas.

Le taux de contamination semble plus faible sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) que dans les secteurs hors de la CMM où il est plus fort du double.

Considérant que la CMM est passée en zone rouge avant les autres secteurs de la Montérégie, les mesures plus restrictives portent fruit. Au contraire, la situation hors CMM demeure préoccupante avec des bilans quotidiens plus importants.

Toutefois, bien que la condition dans la CMM s’améliore, il faut une baisse globale en Montérégie pour espérer l’assouplissement de certaines mesures, ou un changement de palier.

La baisse des nouveaux cas quotidiens, des nouvelles hospitalisations et du nombre de décès n’est pas assez prononcée pour une telle éventualité. De plus, le nombre d’éclosions augmente dans la région, pour un total d’un peu plus de 200 actuellement, dont près d’une trentaine avec plus de 20 cas. Les éclosions ont majoritairement lieu dans les milieux de travail et scolaires, ainsi que 15 % dans les milieux de vie pour aînés.

Un exemple, le commerce RONA situé sur le boulevard Fort-Saint-Louis, à Boucherville, a récemment annoncé qu’un de ses employés avant été testé positif ce qui a forcé le commerce à prendre de nombreuses mesures sanitaires et à informer sa clientèle de la situation. La Santé publique indique également que deux résidences pour personnes âgées de Boucherville ont chacun un cas de Covid-19 soit la résidence Chartwel et le Caleo.

Au moment d’écrire ces lignes, on recense 17 166 personnes ayant contracté la Covid-19 en Montérégie depuis le début de la pandémie et 771 décès. On dénombre également plus de 1 700 cas actifs dans la région, dont plus de 500 dans l’agglomération de Longueuil.