Les PME de la Montérégie anticipent un recul de 5,3% de leur chiffre d’affaires

Au terme d’une enquête réalisée pour le compte de l’organisme QuébecInnove, les PME de 25 à 250 employés en Montérégie s’attendent à une baisse de leur chiffre d’affaires de 5,3% en 2020. Voilà du moins un des dix faits saillants révélés par une étude Léger dont les résultats viennent d’être dévoilés. Autre point, afin de traverser la crise sanitaire, 65% des PME ont eu recours aux programmes d’aide gouvernementaux depuis le début de la pandémie.

Sur une note plus encourageante, ajoutons que 60% des entreprises ayant développé un projet d’innovation considèrent que leurs investissements passés ont eu un impact positif leur permettant de mieux faire face à la crise causée par la Covid-19. Au final, il appert que l’innovation est l’un des moteurs de la reprise économique. En ce sens, une meilleure identification des priorités et le développement d’une pensée stratégique par l’équipe de direction des PME aideront à soutenir davantage de projets d’innovation.

« Plus que jamais, les PME sont conscientes de la valeur de l’innovation pour elles, pour leur croissance et pour leur avenir. L’enquête nous démontre également que plus elles sont structurées en matière de gouvernance et mieux elles s’entourent, plus elles réussissent à innover. À nous tous de trouver des solutions adaptées pour que cette culture de l’innovation soit présente chez encore plus d’entreprises », estime Isabelle Foisy, présidente-directrice générale de QuébecInnove.

Avec tous les bouleversements causés par la crise sanitaire, l’heure est au changement dans les entreprises. En Montérégie, 47% des PME ont revu leur modèle d’affaires. Environ la moitié ont accéléré des projets de numérisation. Durant la dernière année, 59% de ces sociétés ont développé un projet concret en matière d’innovation. Une nette progression à ce titre par rapport à l’année précédente.

Fait à souligner, les investissements moyens en recherche et développement tout comme en innovation ont augmenté à 6,3% du chiffre d’affaires, ce qui correspond à une hausse de 4,8% par rapport à l’année dernière. Quel est le principal défi des PME de la région actuellement? Trouver de la main-d’oeuvre spécialisée pour 70% des répondants de cette enquête.