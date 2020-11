Les artisans de la culture de la Montérégie seront récompensés

Culture Montérégie a lancé il y a quelques jours un appel public afin de dénicher des candidatures pour les prix des arts et de la culture en Montérégie. Les artistes et organismes auront jusqu’au 4 décembre prochain pour déposer une candidature.



« La pandémie nous touche durement et particulièrement le milieu culturel d’ici. En ces temps difficiles, il est plus important que jamais de célébrer le talent des artistes et des travailleurs culturels de la Montérégie », mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.

Artiste de l’année en Montérégie

Assorti d’un montant de 10 000 $ et d’un portrait vidéo réalisé par La Fabrique culturelle de Télé-Québec, ce prix reconnaît un ou une artiste ou un écrivain qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de ses réalisations récentes. Remis en alternant les disciplines artistiques tous les trois ans, le prix sera décerné cette année à un ou une artiste ou auteur œuvrant en littérature ou conte.

Artiste de la relève

Doté d’une bourse de 3 000 $, et de la réalisation d’une capsule vidéo par l’équipe de la Fabrique culturelle, ce prix vise à reconnaître l’excellence du travail d’un artiste ou d’un collectif d’artistes de la relève professionnelle montérégienne, tout en favorisant un soutien à la carrière artistique en début de parcours.

Prix numérique

Bourse d’une valeur de 3 000 $, ce prix a pour objectif de mettre en valeur l’existence d’une pratique numérique innovante et vivante sur le territoire de la Montérégie. Sont admissibles les œuvres, les initiatives, les projets numériques ou ayant une composante numérique importante.

Prix Patrimoine

Assorti d’une bourse de 1 000 $, ce prix vise à sensibiliser la population à la vigueur et à la richesse du patrimoine bâti et vivant en Montérégie. Il vise également à saluer les initiatives contribuant à la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine du territoire. Tout projet ou activité de transmission, d’interprétation ou de diffusion mettant en valeur un élément du patrimoine, et ce, quelle que soit la pratique (archéologie, histoire, tradition orale, archives…). Il peut avoir été mené par une Municipalité régionale de comté (MRC), une municipalité, un organisme, un individu, un collectif ou une institution.