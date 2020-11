Distribution de paniers bios du projet Écoles enracinées : un succès renouvelé à l’école De La Broquerie

Pour une seconde année, l’école De La Broquerie a participé au projet Écoles enracinées promu par Équiterre, une campagne de sensibilisation sur l’alimentation locale et l’agriculture biologique. Des paniers bios pour avoir des estomacs tout beaux fut le thème retenu à la suite du concours de slogan remporté par les élèves de 4e année, du groupe de M. Vincent.

Malgré la pandémie, ce sont près de 600 $ qui ont été amassés afin d’organiser des activités de sensibilisation à l’école. L’événement de distribution des paniers ayant permis à l’école de remporter un prix l’an dernier, le comité de bénévoles espère une fois de plus attirer l’attention d’Équiterre cette année.

« Cette belle campagne s’inscrit dans les valeurs de notre école Brundtland et dans notre engagement envers l’éducation sur l’alimentation saine, locale et écoresponsable. Cette initiative n’aurait pu voir le jour sans le dévouement et l’engagement des parents bénévoles. Je tiens à les remercier vivement, dont Brigitte Ferron, celle qui coordonne le projet depuis deux ans déjà », a souligné la directrice de l’établissement, Josyanne Charron.