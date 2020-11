Autobus électriques de 40 pieds : le RTL va de l’avant

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) ira de l’avant avec le lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition de cinq autobus électriques de 40 pieds, soit de même longueur que ceux sur la route à l’heure actuelle, avec option d’achat de cinq autres, grâce à l’accord obtenu par le gouvernement du Québec pour un financement à 95 %.

« Nous remercions le ministre des Transports du Québec, monsieur François Bonnardel, pour cette autorisation d’acquisition dans le cadre des programmes d’aide aux immobilisations du gouvernement du Québec. Cette acquisition permettra au RTL de se familiariser avec la technologie des autobus électriques avant le début de l’électrification complète des parcs d’autobus urbains à compter de 2025, comme il a été dicté dans le plan de mobilité durable du Québec. Ces véhicules respecteront l’accessibilité universelle qui demeure un objectif incontournable », a souligné Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.

En effet, les autobus visés par cet appel d’offres seront à plancher surbaissé, munis d’une rampe d’accès pour fauteuils roulants et aides à la mobilité motorisée (AMM) et d’un aménagement pour personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, conformément aux nouvelles orientations gouvernementales, le niveau de contenu canadien sera rehaussé de 20 à 25 % et l’assemblage final devra être effectué au Canada.

Rappelons que le RTL a déjà amorcé l’électrification de son parc d’autobus par l’acquisition de cinq midibus à propulsion électrique, des plus petits autobus de 30 pieds. Les équipes du RTL se familiarisent déjà avec cette nouvelle technologie et préparent leur sortie sur le territoire de l’agglomération dans les mois à venir.