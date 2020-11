Fusionner les services de police de la Rive-Sud, de Montréal et de Laval…c’est NON !

Il n’est pas question que le service de police de l’agglomération de Longueuil, incluant les villes de Boucherville, de Longueuil et de Saint-Bruno, entre autres, soit fusionné avec les services de police de Montréal et de Laval.

Les autorités de l’agglomération de Longueuil l’ont clairement indiqué, dans un récent mémoire.

Les fusions, c’est non!

Après avoir pris connaissance de la recommandation du SPVM de fusionner les services administratifs des villes de Montréal, Laval et Longueuil, celle-ci déplore de ne pas avoir été consultée dans l’élaboration de cette recommandation qui la concerne directement, d’autant plus qu’elle est contradictoire avec l’approche de « Police de concertation » mise de l’avant par le service de police de l’agglomération de Longueuil.

Dans son mémoire, Longueuil recommande que les services de police ne desservent pas des territoires trop étendus, afin de maintenir un service de proximité qui répond aux besoins des citoyens. Chaque territoire a un contexte social qui lui est propre, d’où l’importance de miser sur l’approche de « Police de concertation ». On y rappelle aussi l’importance de respecter le rôle des municipalités qui détiennent toutes les ressources et les connaissances relatives au territoire que doit desservir leur service de police, ce qui leur permet de bien cerner les besoins et les enjeux locaux.

Collaboration entre les services de police

De plus, Longueuil valorise la collaboration avec les autres grands services de police. Il a donc été proposé de mettre en place des équipes mixtes lorsque les infractions ne sont pas délimitées sur un seul territoire et de permettre une plus grande flexibilité des organisations policières, afin de pouvoir déployer des ressources sur un territoire étendu lorsque le crime est commis sur plus d’un territoire. Enfin, Longueuil travaille déjà, depuis plusieurs années, à des unités spécialisées avec le SPVM et la Sûreté du Québec, que ce soit pour combattre le crime organisé ou encore les réseaux de proxénètes.