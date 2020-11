La traverse de l’épouvante à Sainte-Julie : un franc effrayant!

Le 31 octobre, plus de 550 véhicules ont participé à l’activité de la traverse de l’épouvante organisée par la Ville de Sainte-Julie dans le cadre de l’Halloween.



Les participants ont pu admirer onze tableaux ayant des décorations, de la musique et de l’éclairage unique à chacun pour éblouir les petits et les grands. Les tableaux étaient animés par quarante bénévoles, trente animateurs du camp de jour et huit artistes professionnels.



Il est important de souligner le travail exceptionnel des employés qui ont fait de cette activité une véritable réussite, malgré le délai d’organisation de seulement trois semaines, lié aux contraintes de la COVID-19. Plus de vingt employés municipaux ont effectué le montage des installations. Afin de créer une ambiance lugubre et hors du commun, ils ont travaillé pendant huit heures au montage des tableaux.



L’activité semble avoir été grandement appréciée par les citoyens qui ont manifesté en grand nombre leur appréciation sur les médias sociaux. La Ville remercie les citoyens pour leur incroyable participation à cet événement.