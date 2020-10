La 132 près du pont-tunnel : la route la plus dangereuse au Québec

La route 132 Est, à la hauteur du secteur Fatima, à Longueuil, en amont de l’échangeur menant au pont-tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine, est le tronçon où est survenu le plus grand nombre d’accidents au Québec. Chaque jour, les automobilistes exécutent des manœuvres dangereuses qui mettent en péril leur sécurité et celle des autres.

Selon une compilation des endroits où il y a eu le plus d’accidents au Québec effectuée par le Bureau d’enquête du Journal de Montréal, il y a eu entre 2014 et 2019, 559 accidents qui ont fait 296 blessés, dont cinq graves et un décès dans ce secteur.

La dangerosité de la route 132 Est, avant la sortie pour le tunnel, est connue depuis longtemps par les automobilistes de la région et par la Sûreté du Québec.

Le problème est que des conducteurs ne respectent pas la ligne continue sur la 132. Plusieurs la coupent, surtout aux heures de pointe, afin de faire la file dans la voie de droite en vue d’emprunter la bretelle de sortie 89-N qui mène à l’A25 et au tunnel. D’autres, encore plus délinquants, s’immobilisent carrément dans la voie du centre dans l’attente de pouvoir transférer dans celle de droite.

La raison qui explique les longues files sur la 132 est qu’il y a beaucoup trop de voitures au pont-tunnel durant les heures de pointe.

Les patrouilleurs routiers de la Sûreté du Québec ont d’ailleurs mené plusieurs opérations à cet endroit au cours des dernières années. Des opérations spéciales de surveillance aérienne ont même déjà été menées, sauf cette année.

Un projet pilote pour faciliter les mouvements à l’approche de l’échangeur des autoroutes 20-25-132

Le ministère des Transports a instauré à l’automne 2019 un projet pilote de marquage sur la chaussée de la route 132 en direction est, à Longueuil, en amont de l’échangeur des autoroutes 20 et 25 et de la route 132. L’objectif est d’aider les usagers de la route à choisir leur voie de destination le plus tôt possible afin d’éviter des changements de dernière minute causant des ralentissements brusques pouvant entraîner des collisions.

On peut voir au sol des indications « 132 », « 25 » et « 20 », information complémentaire à la signalisation aérienne déjà en place. Des comparaisons avant-après seront effectuées (débits et vitesses) et des vidéos permettront de comparer les comportements délinquants en période de congestion routière. L’analyse des accidents se fera dans la deuxième année de la mise en place du marquage afin de mesurer l’impact réel du projet pilote.

Le ministère est d’avis que ce marquage contribuera à faciliter les mouvements à l’approche de l’échangeur. Cependant, il y a encore des automobilistes téméraires qui dépassent cette fameuse ligne.