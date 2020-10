Oui à l’Halloween, mais dans son quartier!

Une série de consignes à respecter afin de célébrer de façon

Il y aura une Halloween le 31 octobre malgré la pandémie. Mais, tous les petits monstres, sorcières, lapins et les fées devront se limiter à faire la quête de bonbons dans leur quartier respectif.

Les autorités de Santé publique ont donné le feu vert à cette grande fête sous certaines conditions. Ainsi, les enfants et leurs parents, pour les plus jeunes, devront circuler uniquement en compagnie des membres de leur maison et la collecte de bonbons devra se limiter au quartier entourant le domicile des participants. Dans la mesure du possible, les enfants devront récolter les bonbons et friandises placés à un endroit situé à deux mètres des occupants de la maison visée. Une quarantaine de 48 heures est à prévoir pour les friandises amassées. En aucun cas, les enfants ne pourront entrer dans les résidences. Les personnes devront toujours respecter la distance de deux mètres avec les autres, porter un couvre-visage et s’abstenir de chanter ou de crier devant les personnes chez qui elles se rendent.

Bien évidemment, le lavage des mains est recommandé avant le départ et au retour à la maison. Les fêtes avec d’autres personnes que celles du domicile et les rassemblements privés ne seront évidemment pas tolérés. Les autorités de santé publique ont indiqué que les risques de contamination associés à l’Halloween sont considérés comme faibles, car les enfants circuleront à l’extérieur (pour une courte période, soit entre une et trois heures).

Enfin, compte tenu de la situation, la Ville de Boucherville n’organisera aucune activité comme elle avait coutume de le faire au Centre Lionel-Daunais. Des activités virtuelles et un concours de décoration sont plutôt proposés (voir autre texte).

Méchant décor !

Depuis huit ans, Sébastien Guay érige un immense décor d’ambiance sur son terrain de la rue De Brullon. Et cette année ne fait pas exception. « J’ai contacté le service de police qui m’a confirmé que je pouvais fabriquer mon décor pourvu que la règle des deux mètres soit respectée par les visiteurs. On m’a dit aussi dit qu’ils passeraient souvent pour vérifier qu’elle soit appliquée dans la rue. »

M. Cyr a déjà accueilli près de 1000 personnes par le passé. Il précise que cette année, il a aménagé son décor de façon plus aérée et avec un meilleur éclairage. Quant à l’affluence des visiteurs, il mentionne être capable de gérer la situation. Il se fie aux Bouchervillois qui sont réputés pour être respectueux des consignes.