La grippe peut vous fragiliser : faites-vous vacciner si vous êtes aux prises avec une maladie chronique

La grippe peut avoir des conséquences graves chez les personnes très âgées ou chez les gens atteints d’une maladie qui les rend plus à risques de complications. Faites-vous vacciner si vous faites partie des clientèles vulnérables pour qui la vaccination est recommandée et offerte gratuitement, soit les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques; les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse; les adultes diabétiques ou atteints d’une maladie chronique affectant le cœur, les reins, les poumons ou le système immunitaire (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse); les personnes âgées de 75 ans et plus. Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement aux gens qui habitent sous le même toit qu’un bambin âgé de moins de 6 mois et d’une personne âgée ou atteinte d’une maladie chronique. La vaccination est également offerte gratuitement aux enfants de 6 à 23 mois en bonne santé et aux personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé. La vaccination est offerte gratuitement en pharmacie et en clinique privée pour les personnes de ces groupes d’âge souhaitant être vaccinées.