Les participants au bingo à Saint-Jean-sur-Richelieu le 4 octobre invités à se faire dépister

La direction de santé publique de la Montérégie invite les personnes qui étaient présentes à la soirée de bingo tenue le 4 octobre dernier, au 186, rue St-Joseph, à Sant-Jean-sur-Richelieu, à passer un test de dépistage de la COVID-19, après avoir appris qu’une personne présente à cette soirée est atteinte de la maladie. La direction de santé publique tient à préciser qu’aucun autre cas n’a été associé à ce bingo depuis le 4 octobre. Toutefois, en raison du nombre important de personnes présentes et du fait que des personnes plus vulnérables peuvent avoir fréquenté cet endroit, nous recommandons ce dépistage par mesure de précaution.



Les participants au bingo du 4 octobre peuvent se présenter à l’unité mobile de dépistage mobile, ce vendredi 16 octobre, de 10 h à 16h, à Quality Hotel Centre de congrès, au 725, boulevard du Séminaire Nord, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les gens peuvent aussi prendre rendez-vous pour un test de dépistage en composant le 1-877-644-4545 ou se présenter à une unité mobile de dépistage offrant des tests sans rendez-vous. On trouve toute l’information sur les lieux et heures des unités mobiles de dépistage à cette adresse : https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19



La direction de santé publique rappelle aussi que toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 devrait se faire dépister. Un outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 est disponible en ligne pour aider les personnes qui présentent des symptômes.



Puisque la COVID-19 circule actuellement partout en Montérégie, la direction de santé publique invite la population à éviter les rassemblements et à respecter les mesures de distanciation sociale afin de protéger sa santé et celle de ses proches.