Décès de l’ancien directeur général de la Ville de Boucherville Ronald Beaupré

L’ancien directeur général de la Ville de Boucherville de 1965 à 1991, Ronald Beaupré, s’est éteint le 9 octobre dernier à l’âge de 92 ans. Afin de souligner son décès, les drapeaux des mâts de l’hôtel de ville ont été mis en berne durant quelques jours cette semaine. Engagé comme bénévole dans la communauté, M. Beaupré a laissé une marque indélébile dans la région en raison de ses nombreuses implications dans les organismes locaux et régionaux. « Nous perdons un grand bonhomme », souligne Alain Langlois qui a travaillé avec lui pendant des années, autant à l’hôtel de ville qu’à la Fondation les Amis de la CASA, une des causes humanitaires qui unissait les deux hommes.

« C’était un humaniste, un rassembleur, une personne qui respectait sa parole. Ça lui tenait à coeur de redonner à la communauté », ajoute M. Langlois. « Il était encore membre du CA de cette fondation et siégeait aussi au CA du Centre des générations dont il avait été l’un des instigateurs. »

Lors du Rendez-vous de la mairie, édition 2014, la Ville lui avait attribué le Prix Pierre-Boucher, la plus haute distinction de l’Ordre du mérite. L’ex-maire Yvon Julien lui avait remis cet honneur sur scène, en présence du maire Jean Martel. Quelques semaines auparavant, M. Beaupré avait mérité le prix Hommage bénévolat-Québec, catégorie Bénévole, de la région Montérégie, pour sa remarquable contribution à son milieu de même que la Médaille d’argent pour les aînés pour la Montérégie, offerte par le lieutenant-gouverneur. Cette année-là, il consacrait encore de 25 à 30 heures par semaine au bénévolat pour les différentes causes qu’il chérissait.

Parmi ses nombreuses contributions majeures, rappelons qu’il a fondé le Centre de réadaptation en toxicomanie et que, de 2001 à 2007, il a assuré la présidence de l’organisme Hébergement La Casa Bernard-Hubert, qui favorise la réinsertion sociale des plus démunis. M. Beaupré aura été sans contredit un homme d’une générosité sans borne.

Toujours au plan communautaire, il a fait également partie des membres fondateurs du Club Richelieu de Boucherville dont il a été le trésorier durant de nombreuses années. Il a aussi terminé deux mandats de trois ans comme marguillier à la paroisse Saint-Louis. Le bénévolat aura fait partie intégrante de sa vie durant plus de sept décennies. Son départ laissera sans doute un grand vide dans la collectivité bouchervilloise.