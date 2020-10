Opération Nez rouge Contrecoeur n’offrira pas le service de raccompagnement en 2020

L’Opération Nez rouge Contrecoeur n’offrira pas de service de raccompagnement durant le temps des Fêtes 2020. Dans le contexte sanitaire actuel et après analyse de son impact logistique, l’Opération Nez rouge a pris la décision de ne pas mettre en place, au niveau national, son service de raccompagnement, ce qui inclut notre région.



« La sécurité de nos bénévoles, de nos clients et de nos maîtres d’œuvre locaux a toujours été la priorité de nos actions. » rappelle Jean-Philippe Giroux, directeur général de l’Opération Nez rouge, avant d’ajouter : « La décision a été longuement réfléchie et elle n’a pas été prise sans émotions. Nous sommes convaincus que de belles actions resteront possibles durant le temps des Fêtes et, d’ici là, nous rappelons à toutes et à tous de planifier leur retour à la maison de façon sécuritaire. » L’Opération Nez rouge Contrecoeur dévoilera les détails de sa campagne 2020 de sensibilisation, mais sans service de raccompagnement, durant le mois de novembre.



L’Opération Nez rouge Contrecoeur remercie tous ses bénévoles et ses partenaires pour leur soutien année après année. La campagne 2020 sera certes différente, mais l’Opération Nez rouge Contrecoeur sait qu’elle pourra compter sur leur soutien pour traverser cette période inédite afin de se retrouver en 2021, dossard rouge sur le dos, sillonnant les routes de nos communautés.



À propos de l’Opération Nez rouge Contrecoeur

Le service de raccompagnement de l’Opération Nez rouge Contrecoeur est offert depuis 31 années dans la région par le Club Optimiste de Contrecoeur et a pour mission de valoriser l’adoption d’un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice en offrant un service de raccompagnement qui sert de campagne de financement à notre organisation. Chaque année, le service de raccompagnement permet d’amasser environ 10 000 $ en dons dans notre région, une somme qui est remise à 100% au maitre d’œuvre pour la réalisation de projets en lien avec la jeunesse et le sport amateur.



L’Opération Nez rouge Contrecoeur vous invite, en tout temps, à planifier votre retour à la maison en toute sécurité en appelant un parent, un taxi ou en désignant un chauffeur avant votre soirée.