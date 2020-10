L’École nationale d’aérotechnique pourra créer une zone d’innovation aérospatiale

Grâce à une subvention de près de 123 000 $ de la Ville de Longueuil, l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) de Saint-Hubert pourra s’adjoindre les services professionnels d’une firme spécialisée pour développer sa zone d’innovation aérospatiale à Longueuil.



En 2020, le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) a lancé un appel à la création de zones d’innovation de calibre mondial pouvant mettre à contribution différents acteurs socioéconomiques pour stimuler la croissance, la réussite et la prospérité au Québec, à l’instar de plusieurs économies florissantes dans le monde. Secteur névralgique pour l’économie québécoise, l’industrie aérospatiale peut compter sur une main-d’œuvre qualifiée et de grande qualité formée notamment à l’ÉNA, la plus importante maison d’enseignement en aéronautique en Amérique du Nord et la seule à former des techniciens reconnus à travers le monde en maintenance d’aéronefs, en avionique et en génie aérospatial.



« Ce pôle sera situé dans la zone aéroportuaire de Longueuil, qui constitue déjà un écosystème riche, diversifié et bien implanté avec la proximité de l’ÉNA, du Centre technologique en aérospatiale (CTA), de Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL), de Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L), d’Aéro Montréal, de l’Agence spatiale canadienne ainsi que des universités telles que l’École de technologie supérieure (ÉTS) et l’Université de Sherbrooke, et de nombreuses entreprises manufacturières comme Héroux Devtek et Pratt & Whitney », a mentionné le directeur de l’ÉNA, Pascal Désilets.



« L’implantation d’un tel pôle, précise M. Désilets, offrira des infrastructures à la fine pointe de la technologie au cœur d’un quartier innovant, favorisant davantage le développement de l’offre de formation, l’accroissement de la recherche appliquée, l’accompagnement et l’incubation d’entreprises, la croissance économique et la création d’emplois pour la grande région de Longueuil, mais aussi pour tout le Québec ».



En rassemblant géographiquement les acteurs clés du domaine aérospatial que sont les étudiants, professeurs, chercheurs, praticiens, entreprises renommées et naissantes qui pourront y faire leurs activités de formation, de recherche et de développement, chaque joueur de l’écosystème pourra profiter des espaces collaboratifs et technologiques, de l’effervescence et des synergies qui se dégageront de la zone. des retombées majeures et positives en découleront pour la région ainsi que pour toute la grappe aérospatiale du Québec.