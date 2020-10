Des aides financières pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la MRC

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé récemment un investissement de 1 960 050 $ pour la réalisation de 23 projets qui visent à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la région de la Montérégie, dont 155 500 $ afin de soutenir trois initiatives dans la MRC de Marguerite-D’Youville.

Ces 23 projets ont été choisis par la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM) et ils permettront de soutenir les personnes en situation de vulnérabilité. Le ministre a rappelé que les initiatives répondent aux priorités d’interventions régionales, que sont la réussite éducative, la sécurité alimentaire, le logement, le transport collectif, l’insertion socioprofessionnelle et le soutien à l’action communautaire.

Dans la MRC de Marguerite-D’Youville, 60 500 $ ont été accordés au Centre d’action bénévole de Contrecœur pour l’embauche d’une nouvelle ressource afin de développer des partenariats financiers et assurer l’approvisionnement en denrées pour répondre à la croissance de demandes de services de l’organisme, en prévision des nouvelles installations portuaires à Contrecœur.

Un montant de 30 000 $ a été octroyé à l’organisme L’Arc-en-ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale, pour réaliser une étude des besoins en logements sociaux sur le territoire de la MRC de Marguerite D’Youville pour les personnes vivant avec un problème de santé mentale ou à risque d’itinérance.

Aussi, la Société pour l’épanouissement des jeunes de Saint-Amable recevra 65 000 $ pour mettre en place Les agents de la persévérance, c’est-à-dire afin d’embaucher une ressource dédiée à la persévérance scolaire pour l’ensemble des maisons des jeunes du territoire de la MRC de manière à maintenir les élèves sur les bancs d’école le plus longtemps possible.

En terminant, on croit souvent que la Montérégie est une région relativement prospère, mais il est important de souligner que, selon les données du Recensement de 2016 de Statistique Canada, 11,2 % de la population était considérée à faible revenu.

« Grâce aux acteurs locaux et régionaux engagés, qui connaissent les besoins exprimés dans les différents milieux, nous contribuons à maintenir un filet social fort pour tous », a fait remarquer le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.