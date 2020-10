Vaccination contre la grippe saisonnière : prenez rendez-vous dès le 13 octobre

Les cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est débuteront le 2 novembre prochain et fonctionneront, encore une fois cette année, sur rendez-vous seulement.



Vous pourrez, dès le 13 octobre à 8 h, réserver votre plage horaire en visitant le site www.santemevaccingrippe.com ou encore en composant le 1 833 737-6606.



Considérant la pandémie de la COVID-19, quatre grands espaces permettant de respecter la distanciation physique ont été identifiés pour administrer le vaccin contre la grippe saisonnière :



Territoire de Longueuil : Place Désormeaux (2877, chemin de Chambly)

Territoire de Sorel-Tracy : Les Promenades de Sorel (450, boulevard Poliquin)

Territoire de Saint-Hyacinthe : Pavillon La Coop (2740, avenue Beauparlant)

Territoire d’Acton Vale : Carrefour des générations (1535, 3e Avenue)



Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite cette année sont :



les personnes de 75 ans et plus;

les personnes de 6 mois et + atteintes de certaines maladies chroniques;

les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade de la grossesse;

les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

les proches résidant sous le même toit et les aidants naturels des personnes mentionnées ci-haut et des enfants de moins de 6 mois;

les résidents de tout âge des centres d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que des ressources intermédiaires;

les travailleurs de la santé, surtout ceux qui donnent des soins directs en centre hospitalier ou en CHSLD.