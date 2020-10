Fermeture des portes des bureaux de la Régie de police

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent annonce la fermeture temporaire des portes de ses bureaux administratifs en raison de la pandémie. Cette mesure sera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. L’accueil sera verrouillé en tout temps, le public étant plutôt invité à communiquer par téléphone au 450-922-7001, poste 0, durant les heures d’ouverture de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Afin d’assurer le suivi adéquat des plaintes en lien avec le non-respect des directives de la santé publique: toutes les situations en lien avec les personnes testées positives à la COVID-19 ou leurs proches et qui ne respectent pas les règles d’isolement doivent être signalées à la santé publique au 1-800-265-6213. Toutes les situations en lien avec les employés d’une entreprise ou l’organisation de l’environnement de travail, doivent être transmises à la CNESST au 1-844-838-0808. En ce qui concerne les rassemblements et/ou l’absence du port du masque sur les lieux publics intérieurs et extérieurs, autres que des activités sportives, il est souhaitable que ces situations soient signalées rapidement au 450-536-3333 poste 1, afin qu’elles soient directement observées par les policiers.