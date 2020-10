Zone rouge : Sainte-Julie suspend ses activités en personne et favorise les cours en ligne

Le gouvernement du Québec a annoncé le 5 octobre dernier qu’aucune activité sportive et de loisir organisée ne pourra avoir lieu à compter du 8 octobre dans les régions situées en zone rouge, dont fait partie Sainte-Julie. Par conséquent, les cours de groupe et la pratique encadrée d’un sport ou d’une activité physique seront donc interdits jusqu’à nouvel ordre. Seuls les activités individuelles ou en duo (dans le respect de la distanciation requise) et les entraînements sous forme individuelle seront

permis.



Cours offerts par la Ville de Sainte-Julie

Les cours offerts par le Service des loisirs de la Ville de Sainte-Julie seront offerts de façon virtuelle. Les cours qui ne permettent pas d’être suivis en ligne sont suspendus jusqu’au 28 octobre ou jusqu’à nouvel ordre. Tous les détails seront envoyés par courriel aux participants inscrits.



Cours et rencontres des organismes partenaires

L’ensemble des cours, rencontres et activités en personne des organismes accrédités par la Ville de Sainte-Julie sont suspendus. Chaque organisme communiquera avec ses membres pour les détails, notamment pour les cours et rencontres virtuels si la situation s’applique.



Aréna et piscine intérieure – Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie

Toutes les associations de sports de glace cesseront leurs activités générales (excluant le sport-études) à compter de jeudi. L’aréna offrira du patin libre et du bâton-rondelle. En nouveauté, il sera aussi possible pour les bulles familiales de louer un quart, une demie ou la glace complète à bas prix. Tous les détails au ccssj.org.



Quant à la piscine intérieure, tous les cours sont annulés dès aujourd’hui, ce qui inclut les cours de natation, les cours privés, la mise en forme (en piscine et en salle), les formations de sauvetage, de moniteurs, etc. Aucun remboursement ne sera émis pour le moment. Une communication sur le sujet suivra selon l’évolution de la pandémie. Par contre, les bains libres seront maintenus. L’horaire peut être consulté au ccssj.org.



Parcs et espaces verts

Pour permettre aux citoyens de pratiquer des activités libres bénéfiques pour la santé physique et mentale, la Ville laisse ses pacs et espaces verts ouverts. Par contre, ces derniers ne sont pas désinfectés et la distanciation physique doit être respectée en tout temps. Les terrains de tennis du parc Edmour-J.-Harvey sont également ouverts pour le jeu en simple jusqu’au dimanche 1er novembre. Il est possible de réserver un terrain sur le site ville.sainte-julie.qc.ca.



La Ville demeure en lien constant avec les intervenants concernés afin d’adopter toute autre mesure requise si nécessaire. Elle rappelle aussi l’importance de respecter les précautions suggérées sur le site quebec.ca/coronavirus, notamment en ce qui a trait au lavage des mains rigoureux et fréquent ainsi que la distanciation physique. Finalement, elle rappelle aux citoyens que plusieurs ressources sont disponibles pour les personnes seules ou qui auraient besoin d’aide en cette période incertaine. Le 2-1-1 peut être joint 7 jours sur 7 de 8 h à 18 h et le site 211qc.ca contient une foule d’informations.