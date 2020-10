Lancement de la 35e saison de l’OSDL : le premier concert sera virtuel ou reporté

L’Orchestre symphonique de Longueuil et son directeur artistique et chef attitré, Alexandre Da Costa, ont dévoilé, il y a quelques jours, le menu de la 35e saison de l’Orchestre. Cette nouvelle saison prévoit sept concerts à la Cocathédrale de Longueuil, et devait débuter les 22 et 23 octobre avec un concert « Mémoire collective ».

àEn raison des nouvelles mesures sanitaires et de confinements annoncées le lundi 28 septembre dernier par la santé publique, dont la fermeture des salles de spectacles pour 28 jours, ce premier concert sera retardé ou présenté de façon virtuelle. La direction de l’OSDL devrait statuer entre ces deux options au cours des prochains jours.

« L’Orchestre symphonique de Longueuil est soucieux de la santé de son public et de ses musiciens. Nous avons d’ailleurs acquis un logiciel de gestion de la distanciation sociale et bien sûr nous nous adapterons au nombre de personnes autorisées à assister aux prestations futures selon l’évolution de la situation », a indiqué Jean-Marc Léveillé, président-directeur général de l’Orchestre symphonique de Longueuil. Il sera donc aussi possible, si la situation demeure la même, de s’abonner à l’OSDL pour écouter les concerts sur le Web.



La série de concerts dévoilée le lundi 28 septembre dernier prévoit les événements suivants :



22 et 23 octobre : Mémoire collective

L’Orchestre célébrera de grands auteurs et compositeurs du Québec et de la francophonie: Gilles Vigneault, Luc Plamondon, Claude Dubois, Robert Charlebois, Céline Dion, Ginette Reno, Charles Aznavour, Édith Piaf et Jacques Brel.



5 et 6 novembre :Play Bach

Pour ce concert où brillera l’essence même de Bach, Alexandre Da Costa partagera la scène avec deux grandes solistes de l’Orchestre : le violon solo Caroline Chéhadé et le violon solo associée Solange Bouchard.



3 et 4 décembre : Noël avec Mario Pelchat

Le Maestro Da Costa interprètera sur son Stradivarius Deveault 1701, la merveilleuse pièce Amazing Grace arrangée par Matt Riley. La seconde partie de ce spectacle fera place au grand chanteur Mario Pelchat.



25 et 26 février :Stradivarius au cinéma

Des musiciens de l’Orchestre de Longueuil permettront aux spectateurs d’être les acteurs de cette soirée au cinéma tels que John Williams, Ennio Morricone, Michel Legrand, Hans Zimmer, Vangelis …



1er avril et 3 avril : Stradivarius à Vienne

Longueuil (1er avril) et église Sainte-Famille à Boucherville (3 avril) Stradivarius à Vienne sera une célébration des mélodies magiques de l’époque des grands bals viennois.



29 et 30 avril : Stradivarius BaROCK Symphonique

Alexandre s’appropriera et revisitera la musique de compositeurs ayant vécu au temps de Louis XIV. Pensons à Vivaldi en version rock, à Bach en boogie & soft jazz ou encore au célèbre Canon de Pachelbel.

20 et 21 mai : Queen Opera

L’Orchestre symphonique proposera une version opératique des succès de ce groupe mythique, mais surtout de Freddy Mercury!

Tous les détails, l’évolution de la situation Coovid-19, les abonnements virtuels et la programmation sont sur la page Facebook de l’Orchestre symphonique de Longueuil ou le site web www.osdl.ca



La tournée Balcons Symphoniques



Rappelons que l’Orchestre symphonique de Longueuil a poursuivi tout l’été sa tournée estivale, Balcons Symphoniques – Mémoire collective dirigée par Alexandre Da Costa avec son archet et son célèbre violon le Stradivarius de 1701 dans les CHSLD de la province. De Gatineau à Gaspé, en passant par Boucherville et Longueuil. C’est plus d’une soixantaine de prestations qui auront été offertes depuis le 12 avril dernier avec une tournée qui a su mettre sans prétention un peu de soleil dans la vie des personnes âgées.