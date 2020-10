Protection du parc du Boisé-du-Pays-Brûlé : Boucherville fait l’acquisition de 2,29 hectares supplémentaires

La Ville de Boucherville a fait l’acquisition de six lots adjacents au parc du Boisé-du-Pays-Brûlé, totalisant 2,29 hectares., dans le but de protéger ce milieu reconnu pour sa haute valeur écologique. Cette acquisition a été rendue possible grâce à une contribution financière de 2 M$, répartie à parts égales entre le gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). La Ville de Boucherville a contribué au financement à hauteur d’un peu plus de 1 M$, pour un investissement total estimé à 3,1 M$. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

Un refuge apprécié de la rainette faux-grillon de l’ouest

L’intérêt de ce parc de 13,6 hectares réside en la conservation des milieux humides qui représentent environ le cinquième de sa superficie. Ainsi, les marécages et les marais qui s’y trouvent offrent un refuge apprécié de la rainette faux-grillon de l’ouest, une espèce désignée vulnérable au Québec et menacée au Canada.

Cette acquisition permet de consolider le parc du Boisé-du-Pays-Brûlé en plus de lui conférer le rôle de corridor écologique avec le milieu environnant. Les lots acquis sont constitués de milieux humides, d’une forêt mature ainsi que d’une friche herbacée et arbustive importante.

« Les boisées et les milieux naturels reconnus pour leurs milieux humides, leur biodiversité et leurs caractéristiques qui leur confèrent une grande valeur écologique abondent sur notre territoire. Le conseil municipal priorise donc la mise en œuvre d’initiatives s’accordant avec les principes de développement durable, et ce, en vue d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens et de protéger notre riche patrimoine naturel. La conservation de ces milieux est donc un enjeu primordial pour la Ville de Boucherville », a mentionné Jean Martel, maire de la Ville de Boucherville.

La Ville de Boucherville travaille actuellement à l’aménagement d’un sentier pédestre qui relierait la rue Paul-Doyon à la rue Arthur-Dumouchel afin de permettre à la population de découvrir ce riche milieu écologique.