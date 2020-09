Deux nouveaux contrats à Hawaï pour une entreprise de la Rive-Sud

Pour son 30e anniversaire, la compagnie longueuilloise Innergex continue de prendre de l’expansion et d’étendre son rayonnement même sous le soleil d’Hawaï. Après avoir remporté deux appels d’offres de l’État américain en 2018, l’entreprise longueuilloise a annoncé il y a quelques jours avoir signé deux nouvelles ententes pour le stockage de l’énergie provenant de deux futurs parcs éoliens hawaïens totalisant 35 mégawatts.

Le contrat est d’une durée de 25 ans. Innergex, dont Hydro-Québec est devenue le principal actionnaire à 20 % en février dernier, sera responsable du stockage dans des batteries, de l’électricité produite par le projet solaire Barbers Points, dans l’île d’Oahu, et de Kahana, dans l’île de Maui. La mise en service est prévue en 2023. Innergex devra fournir les infrastructures pour emmagasiner quatre heures de production quotidienne de ces deux centrales, soit une capacité de stockage totale de 140 MWh.

Innergex célèbre cette année son 30e anniversaire. Trente ans à développer et exploiter des installations hydroélectriques, éoliennes et solaires à travers le monde.

L’entreprise vise à soutenir une croissance durable qui crée un rapport équilibré entre les personnes, notre planète et la prospérité. Investir dans le capital humain et prendre soin de la planète, tout en partageant les retombées économiques avec les communautés locales et en créant de la valeur pour les actionnaires sont depuis toujours au cœur de la stratégie de développement de l’entreprise dont les bureaux sont situés dans le Vieux-Longueuil, près de la station de métro et de l’Université de Sherbrooke.