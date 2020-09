Plus de 43 000 $ pour améliorer les infrastructures du CPE Ses Amis

La députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, est heureuse d’annoncer, au nom de son collègue ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, qu’une aide financière de 43 194 $ a été accordée au CPE Ses Amis.

Versé dans le cadre de la Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure (SPII), ce montant permettra aux administrateurs de l’établissement situé sur la rue Dupernay, à Boucherville, de procéder à la réfection de la toiture et des puits de lumière.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les familles de Boucherville! Je me réjouis de savoir que cette somme permettra aux enfants d’évoluer dans des infrastructures de qualité qui favoriseront leur développement. Votre gouvernement a le bien-être de nos tout-petits à cœur et l’annonce d’aujourd’hui en fait une fois de plus la démonstration », a affirmé madame Roy.

« Je suis très fier d’accorder aux CPE le financement nécessaire afin qu’on puisse s’assurer que nos enfants se développent dans de nouvelles infrastructures de qualité. Comme ministre de la Famille, je trouve primordial qu’ils aient accès à des services de garde sains et sécuritaires. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les CPE qui entreprendront ces travaux prochainement, grâce à cette subvention. Il va sans dire que nous avons tous à cœur le développement de nos tout-petits et les projets que notre gouvernement finance aujourd’hui sont directement liés au bien-être des enfants qui fréquentent ces services de garde au quotidien », a pour sa part déclaré monsieur Lacombe.

À travers la province, ce sont plus de 4 M$ investis qui permettront la réalisation de 120 projets ayant pour objectif de permettre à nos tout-petits de réaliser leur plein potentiel, et ce, en toute sécurité. Il s’agit d’un soutien financier comportant deux volets ; un volet visant l’infrastructure du bâtiment et un volet visant les aires de jeux extérieurs, permettant aux CPE de réaliser des travaux d’infrastructures allant jusqu’à 50 000 $.