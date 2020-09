Magalie Queval nommée à la vice-présidence du RTL : deux des cinq maires de l’agglomération en désaccord

La nomination de la conseillère municipale de Boucherville, Magalie Queval, au poste de vice-présidence du conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil n’a pas fait l’unanimité au conseil d’agglomération de Longueuil. Deux des cinq maires qui y siègent ont voté contre sa nomination.

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, a justifié sa position et son vote négatif parce que, selon elle, le siège de vice-président du Réseau de transport de Longueuil a traditionnellement toujours été occupé par un élu de Brossard, exception faite du présent mandat. En effet, jusqu’au début du mois de septembre, le poste était occupé par le maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur.

Celui-ci a dû céder son poste, car il a carrément été destitué de ses fonctions au conseil du RTL par une majorité de ses propres conseillers lambertois. Ceux-ci ont expliqué ce choix de retirer le poste de vice-président au RTL à leur maire par une perte de confiance.

Le maire de Saint-Lambert ne s’est cependant pas opposé à la nomination de madame Queval, mais c’est plutôt son collègue maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray, qui a enregistré un vote négatif contre la nomination de la conseillère de Boucherville.

Pour sa part le maire de Boucherville, Jean Martel, a tenu à prendre la parole pour indiquer qu’il était persuadé que sa conseillère avait toutes les connaissances et la compétence pour occuper le poste.

Magalie Queval est membre du conseil d’administration du RTL depuis 2015 et conseillère à la Ville de Boucherville depuis 11 ans.