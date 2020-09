Les Dimanches culturels de retour pour les Journées de la culture à Verchères

Tous les dimanches d’octobre, la Vieille caserne de Verchères recevra une toute nouvelle programmation des Dimanches culturels à la Vieille caserne dans le cadre des Journées de la culture. Après avoir annulé les activités au printemps dernier en raison de la Covid-19, cette offre culturelle est de retour dans une formule réinventée et ajustée à notre nouvelle réalité qui a pour thème Artiste de métier.

De 14h à 16h tous les dimanches d’octobre, venez découvrir gratuitement l’univers d’artistes qui partageront avec vous leur amour de l’art. Ces rencontres, dans un décor d’atelier éphémère, vous ouvriront les portes sur la pratique du métier de ces artistes. C’est une invitation à prendre un moment avec l’artiste pour échanger, questionner et observer ces créateurs en action et découvrir leurs œuvres. Lors de votre passage, le port du masque sera obligatoire et il faudra suivre les mesures mises en place.

Chaque dimanche aura ses couleurs grâce à l’artiste qui fera vibrer la Vieille caserne à sa façon.

4 octobre : Caroline Barber, métier : écrivaine et empoétineuse du quotidien

Caroline Barber, née sur les bords du lac d’Annecy (France), vit au Québec depuis 2004. Elle partage son temps entre la création, les ateliers d’écriture, les résidences d’auteures dans les écoles et la médiation du livre. Ses publications pour la jeunesse sont éditées dans son pays natal ainsi qu’au Québec. Elle a aussi développé des projets poétiques en art public, notamment dans les parcs de Beloeil et au festival Metropolis bleu. La poésie des mots, le quotidien ordinaire, les petits riens de la vie inspirent cette artiste qui se définit comme une empoétineuse.

11 octobre : Jocelyn Fiset, métier : artiste nomade d’installations éphémères

Jocelyn Fiset crée en direct, dans des endroits publics. L’aspect relationnel de son travail lui importe beaucoup. Il utilise des matériaux qui sont inusités pour les arts visuels. À l’aide de rubans adhésifs, il dessine directement sur différentes surfaces pour explorer les possibilités de créer des installations de grandes dimensions.

Son travail de création l’a amené à faire des performances des deux côtés de l’Atlantique.

Son approche singulière de l’art est du même coup une prise de position au problème de surconsommation de notre époque.

18 octobre : Rose-Élise Cialdella, métier : peintre et sculpteur

L’artiste québécoise Rose Élise Cialdella décrit ses peintures comme de longs parcours entre sa tête et son cœur, entre la maternité de sa mère d’origine italienne et la sienne, entre sa langue maternelle et la langue de son pays natal. À travers ses œuvres, elle explore la puissance des émotions, des souvenirs et des symboles. En peinture, elle privilégie l’acrylique qui appelle des couleurs franches. En sculpture, elle travaille à partir de copeau de bois, fragments par excellence pour explorer le corps poétique de manière minimaliste et non-figurative.

25 octobre : Collaboration avec le Festival Flots de paroles, métier : conteuse

Contes traditionnels, contemporains ou de création le travail de conteur part de l’amour pour les mots et le souci de rejoindre l’autre.

Une artiste-conteuse de Flots de paroles partagera avec le public les dessous du métier.

Elle fera découvrir les différentes étapes de création entre l’écriture d’un conte et la représentation sur scène de celui-ci.

Riches en échange et en apprentissage, ces rencontres seront sans aucun doute des moments enrichissants. C’est donc un rendez-vous tous les dimanches d’octobre de 14h à 16h à la Vieille caserne de Verchères (532 Marie-Victorin).