La solitude et l’ennui ont marqué les aînés vivant seuls durant la pandémie

Le confinement vécu cette année a marqué comme bien d’autres les personnes âgées vivant seul. Manque de contacts sociaux, activités restreintes et sorties limitées à l’extérieur du foyer ont entraîné solitude et ennui chez les aînés. Au club Fadoq de Boucherville, cette dure réalité a affecté plusieurs habitués, a constaté Monique L’Hérault, présidente du CA de l’organisme. « Dès la 3e semaine de cette étape, les gens de notre conseil d’administration et des bénévoles ont appelé les membres âgés de 70 ans et plus pour savoir comment ils allaient et s’ils avaient besoin d’aide. Nous les avons référés à des organismes lorsque c’était nécessaire avec l’appui du Centre d’action bénévole », mentionne-t-elle.

Ces communications téléphoniques furent très appréciées par les gens isolés. Par la suite, des bénévoles ont rappelé les aînés qui le souhaitaient à toutes les deux semaines afin de maintenir un contact régulier. « Nos personnes nous sont précieuses », ajoute Mme L’Hérault avec tendresse.

Quelques mois plus tard, il en ressort qu’un grand nombre d’entre elles ont réussi à traverser l’épreuve en dépit des difficultés vécues durant cette trop longue période. « Lors de l’ouverture de nos bureaux, notamment pour le renouvellement des cartes de membres, nous avons conversé avec les gens sur leur temps de confinement et nous avons constaté que malgré l’incertitude et la lassitude des restrictions, le moral tient… La confiance et l’espoir demeurent », observe la présidente.

Le besoin de socialiser demeure primordial pour les habitués du club Fadoq de Boucherville. Certains ont fait de ce milieu de vie un deuxième chez soi au fil du temps. « Il y en a qui jouaient aux cartes ici chaque jour depuis 25 ans; ce fut particulièrement difficile pour eux », souligne au passage Mme L’Hérault. Pour l’heure, il n’est pas encore possible de permettre les jeux de cartes, ni la reprise du billard.

Par ailleurs, toutes les mesures sanitaires sont prises pour conserver les locaux impeccables. Des employés municipaux nettoient et désinfectent les lieux adéquatement. La Ville est très soucieuse des règles d’entretien requises.